Gli allievi-operai. Infortuni sul lavoro. Dalla teoria alla pratica in una palestra ad hoc

La nuova patente a punti nei cantieri edili ed una sempre maggiore necessità di sicurezza sul lavoro. Il Gruppo Lupi-We Care di Pontedera scende in campo con una novità assoluta sul territorio, un cantiere-palestra dove esercitarsi e mettere davvero in pratica le buone condotte per rispettare le norme di sicurezza. Nel nuovo stabilimento di viale Africa è entrata in funzione la Trading Academy, un luogo pensato e ideato per la sperimentazione del lavoro sicuro, una vera e propria palestra all’interno della quale sono stati ricreati vari scenari di cantiere per consentire agli aspiranti lavoratori di esercitarsi su percorsi diversi, sperimentandone, sotto la guida di trainer esperti, il grado di sicurezza. Dal più comune ai più alti livelli di complessità.

"Siamo nati come Gruppo Lupi nel 1978, prima specializzati prima nell’antincendio poi nella sicurezza a tutto tondo – ha spiegato Giacomo Gronchi, Ceo di Gruppo Lupi – il 7 ottobre dello scorso anno abbiamo coniato il nuovo brand ‘We Care’ che esprime quello che vogliamo essere per il mercato e per la società dove viviamo. Perché siamo imprenditori ma anche genitori e cittadini. Con questi progetti vogliamo essere al fianco dei lavoratori e per noi è una grande responsabilità. Chi parte da casa per andare a lavorare, poi la sera ci deve ritornare". Nella giornata di ieri si sono tenute all’interno della Trading Academy dimostrazioni pratiche, con la simulazione di una serie di scenari ad alto rischio tra cui: spazi confinati, piani inclinati, cadute dall’alto e ponteggi. Si è parlato anche della nuova patente a punti nei cantieri edili entrata in vigore in via sperimentale dal primo di ottobre. Ma questa palestra sarà frequentata anche dai ragazzi delle scuole.

"Oltre a ribadire che per le aziende la sicurezza non è un costo ma un investimento, vogliamo diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro già a partire dalle scuole – ha spiegato David Lattanzi, responsabile commerciale – sono gli studenti i lavoratori del futuro ed è importante imprimere certe nozioni fin da subito. Spesso questi concetti vengono spiegati bene ma poi devono essere messi in pratica, meglio se in situazioni il più realistiche possibili. È così che è nata la palestra". In palestra gli allievi imparano in modo realistico ad operare in sicurezza nelle più attuali e variegate situazioni di cantiere.

"Questo è il nostro modo di fare impresa, mettendo al centro la persona – conclude Gronchi –. Per questo siamo molto impegnati anche in progetti sociali sul territorio, alcuni dei quali verranno svelati già nel prossimo futuro. In questo anno che siamo qui abbiamo già sviluppato tanti progetti ma presto faremo lavori per nuovi uffici e nuove strutture, il 2025 sarà un anno importante".