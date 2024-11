Gli affari? Nel bagagliaio. Torna Carboot

Domani, dalle 9 alle 19, torna a Pontedera Carboot, il coloratissimo mercato dell’usato organizzato l’ultimo sabato di ogni mese da Ecofor Service Spa in via Madre Teresa di Calcutta, accanto al Teatro Era. Chi partecipa a Carboot può vendere o scambiare qualunque oggetto che non usa più esponendolo nel bagagliaio della propria auto. Stiamo parlando di piccoli elettrodomestici, soprammobili, utensili, attrezzi, abiti e quant’altro è stato riposto nei ripostigli e nelle cantine. Il vantaggio è doppio: da una parte si recupera spazio nelle case e dall’altra tantissime cose tornano ad essere utili e apprezzate.

Durante lo svolgimento di Carboot i bambini potranno divertirsi con gli artisti di Chez Nous Cirque che proporranno il trucca-bimbo, giochi, animazioni e una fantastica parata degli allievi della scuola di Le Cirque. La quota di partecipazione è di 10 euro e il ricavato complessivo sarà devoluto all’associazione “Non più sola” di Pontedera.