Giornata nazionale degli alberi: un pieno di iniziative

CALCINAIA

La Giornata Nazionale degli Alberi si fa letteralmente in due nel Comune di Calcinaia. Sono infatti due gli appuntamenti che si terranno nella due giorni (21 e 22 novembre) dedicata agli alberi. Quest oggi, giornata nazionale degli alberi, sarà inaugurata alle 15 nell’atrio del Comune la mostra “Alberi oggi e alberi domani“ in collaborazione con l’associazione Eliantus. Alle 15.30 in sala Don Angelo Orsini comincerà poi il workshop “Il patrimonio arboreo: il modello del Comune di Calcinaia“ con ingresso gratuito. Si parlerà del censimento del verde sul territorio comunale e dei benefici degli alberi, verrà inoltre spiegato in maniera dettagliata il rilievo di campo del verde effettuato con il Webgis e con soluzioni opensource proprio nel Comune di Calcinaia, un lavoro prezioso che potrebbe divenire un modello da esportare.

Domani alle ore 11 saranno invece effetuate due piantumazioni di alberi (foto d’archivio), nella fattispecie lecci, in piazza Noves a Calcinaia e alle 11.30 due piantumazioni sempre di lecci nel giardino del Ccntro Montessori a Fornacette. Iniziative organizzate da Ipa Green e Comune di Calcinaia in collaborazione con Internationl Policy Association e Associazione Eliantus.

Ilenia Pistolesi