"Giornata del migrante": docufilm, conferenza e canzoni in piazza

Santa Croce celebra domani la "Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione". L’assessore alla cultura Simone Balsanti (nella foto) e il Tavolo della Memoria hanno deciso di organizzare una giornata che vedrà la proiezione del docufilm "Mediterraneo. Il grande Sogno" alle 16,30 all’Hub intercultura e giovani in largo Bonetti e a seguire una conferenza del giornalista Giuseppe Ciulla, che è anche un autore televisivo che ha lavorato per la Rai. "La scelta di Ciulla – si legge in una nota del Comune – nasce per avere un occhio e una voce imparziali e creare un momento conoscitivo scevro da implicazioni ideologiche. La "Giornata" continua lunedì alle 10 in piazza del Popolo dove i ragazzi delle terze della Secondaria Banti canteranno canzoni delle migrazioni nell’ambito dell’iniziativa "Mamma mia dammi cento lire". "Abbiamo ritenuto giusto tenere desta l’attenzione su una questione che l’Italia è spesso chiamata ad affrontare da sola – spiega Balsanti – e che invece dovrebbe essere azione comune di tutti i paesi europei".