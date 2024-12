Gigi Buffon nel Borgo dei borghi. Il campione e il suo libro a Peccioli

Peccioli (Pisa), 8 dicembre 2024 – Un bagno di folla, non poteva essere altrimenti per Gigi Buffon, il portiere di tante imprese e campione del mondo nel 2006 che ieri sera è arrivato a Peccioli per presentare il suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” (Mondadori). Con lui sul palco Francesco Costa.

Un evento che fa parte della rassegna “A Natale libri per te“ iniziata il 5 dicembre e che si concluderà domani. Un’occasione per conoscere storie, prendere parte a incontri e visitare i temporary store. E ieri, alla Galleria dei Giganti si è consumato uno degli evento clou della manifestazione con la partecipazione del celebre portiere.

“Il libro è stato un profondo viaggio nella psicanalisi?” Chiede subito Costa. “Quando si fanno i conti alla mia età guardi con occhi diversi quello che si è stati – racconta Buffon – Uno dei miei motti è non rinnegare e non restaurare. Quindi anche gli errori che ho fatto nella mia vita volevano dire che in quel momento andavano fatti. Rifarei tutto. Perché pagare gli errori e un modo per diventare migliori. C’è un libro che cito, Un uomo di Oriana Fallaci perché racconta la storia di un uomo che ha cercato di battersi per un ideale. E ha avuto il coraggio di pagare prima persona queste scelte”. Il cartellone si concluderà oggi l’ultima serie di eventi: alle ore 10:30 al Palazzo Senza Tempo “I giornali, spiegati bene“, la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Luca Misculin. Alle ore 12 seguirà “L’Africa non è un paese“ (Altrecose) Dipo Faloyin con Eugenio Cau, alle 15 “Morgana. Il corpo della madre“ (Mondadori) Chiara Tagliaferri con Diego Passoni, alle 16:30 “L’arte di parare“ (Rizzoli) Stefano Tacconi con Lia Capizzi, alle 18 “La parola femminista“ (Mondadori) e “Fare femminismo“ (Nottetempo) Vanessa Roghi con Giulia Siviero.