"Giani e Tomasi in Valle per confronto pubblico"

Il presidente della Regione Eugenio Giani (la cui candidatura bis non è ancora stata ufficializzata) e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, che ha lanciato la propria candidatura con FdI a governatore della Regione alle elezioni del prossimo ottobre, invitati dalla Coalizione Volterra Civica per scendere in un agone politico sulle questioni sanitarie del territorio partendo dal nodo Auxilium Vitae, l’eccellenza riabilitativa che, dal prossimo 20 giugno, ridurrà per il periodo estivo il numero di posti letto nella struttura cardio-respiratoria per mancanza di personale infermieristico.

La proposta di un faccia a faccia tra Giani e Tomasi sul colle etrusco parte da un assunto per la Coalizione Civica, "Avere un unico responsabile per il Santa Maria Maddalena e per Auxilium Vitae. Otre ai consueti problemi dell’ospedale, si aggiungono quelli di Auxilium Vitae, struttura da tutti ritenuta un’eccellenza, che però ha vita dura nell’Asl Nord Ovest. Si parla di ritardi nel pagare le quote, un affitto di circa 400 mila euro l’anno per edifici obsoleti e con poca manutenzione, una tariffa a paziente che è rimasta ferma da 25 anni - è il quadro descritto dalla Coalizione - Questi disagi, ai quali si somma la mancanza di personale, sono il frutto delle dimenticanze della Asl e della parte politica che gestisce la sanità toscana. Per poter porre, almeno in parte, soluzione al problema, sarebbe importante dotare le realtà sanitarie di Volterra di un unico responsabile sanitario e amministrativo, svincolato da Pontedera".

I numeri della cittadella della salute: "Tra ospedale, Auxilium, Inail e Rems ci sono a Volterra circa 200 posti letto, che meritano di avere un responsabile unico, presente quotidianamente. Ad oggi infatti l’ospedale vive in simbiosi con Auxilium, e toccare l’uno significa toccare l’altro, stesso discorso per Rems e Inail. Una persona dedicata, da scegliere insieme ai sindaci è il minimo. Forse una figura così, se fosse stata presente, avrebbe evitato la chiusura di 12 posti letto quest’estate in Auxilium Vitae, con una domanda che nelle riabilitazioni è invece crescente - l’analisi di Coalizione Civica, che conclude - Siamo pronti a invitare Giani e il principale sfidante, Tomasi, a un incontro pubblico sulla sanità a Volterra e in Valdicecina, entro il mese di giugno. I cittadini meritano risposte".

I.P.