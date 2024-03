Già 400 firme per riaprire le poste

In meno di 48 ore la raccolta firme lanciata a Castelfranco per la riapertura dell’ufficio postale, chiuso da oltre tre mesi, ha raccolto circa 200 firme online (su Change.org) e oltre 200 firme su moduli cartacei. Ovviamente, la raccolta continua e tutte le firme verranno consegnate alla direzione di Pisa di Poste Italiane tra una decina di giorni. "Poste Italiane spa è una società compartecipata dallo Stato che nel 2023 ha dichiarato un utile di 1,9 miliardi di euro – si legge nella petizione – Tenere un ufficio postale chiuso, e per giunta senza nessuna comunicazione, è inaccettabile". Per firmare accedere sul sito https://chng.it/RBLdVGGrGy.