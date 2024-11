Gestione dei rifiuti, il vertice. Nuovi kit e più materiale informativo

VOLTERRA

Un incontro tra i rappresentanti di Confesercenti Volterra e del circolo Legambiente Bruno Niccolini, per portare all’attenzione dell’amministrazione comunale alcune proposte e sollecitazioni su decoro urbano e gestione dei rifiuti. Il summit ha visto la partecipazione degli assessori Alessio Barbafieri (decoro) e Davide Bettini (ambiente), del responsabile dell’ufficio tecnico Cristiano Ciolli e del sindaco Giacomo Santi. L’incontro è stato introdotto dal presidente di Confesercenti Volterra, Jonni Guarguaglini, che ha sottolineato il valore propositivo della riunione, esprimendo la necessità di affrontare i problemi alla luce dell’esperienza diretta sia propria, sia di altri rappresentanti locali, tra cui Lucia Niccolini, esercente, e Anna Chiodi, cittadina del centro storico.

Le rappresentanti di Legambiente Volterra, interpretando le segnalazioni pervenute dai cittadini, hanno evidenziato situazioni critiche, sottolineando l’urgenza di intervenire per garantire una gestione sostenibile e decorosa dell’ambiente urbano. Sensibilizzazione sulla raccolta differenziata: è emersa la necessità di migliorare la comunicazione verso cittadini ed esercenti. I rifiuti esposti fuori dagli orari, oltre a risultare indecorosi, ostacolano la corretta gestione del servizio di raccolta. Verranno distribuiti nuovi kit e materiali informativi, e si procederà con una campagna informativa rivolta anche agli ospiti delle strutture ricettive. La problematica accentuata nei mesi estivi, si lega infatti alla presenza turistica, che influisce significativamente sulla produzione di rifiuti e sulla qualità della differenziata. E’ poi stata discussa la necessità di incentivare la raccolta di rifiuti particolari come oli esausti, pile e medicinali, migliorando la pulizia dei contenitori per indumenti usati. Il Comune si impegnerà a verificare la frequenza e l’efficienza dei prelievi, anche valutando un eventuale riorganizzazione degli incarichi delle ditte appaltatrici. Ottimizzazione delle operazioni di pulizia urbana: la spazzatrice sarà oggetto di un piano di ottimizzazione, e si prevede una formazione specifica per il personale e la programmazione mirata degli interventi.