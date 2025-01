Geotermia. Nuova scadenza per le concessioni

La Regione Toscana ha rimodulato il termine per la presentazione delle ulteriori modifiche da parte di Enel Green Power al 31 gennaio, nell’ambito del rinnovo delle concessioni geotermiche. Questa tempistica modifica le scadenze precedentemente stabilite, consentendo un ulteriore approfondimento delle integrazioni richieste. Le ulteriori integrazioni sollecitate dalla Regione si concentrano principalmente su tre ambiti chiave. "Innanzitutto – sottolinea Cisal Federenergia Toscana – è richiesta la formulazione di un cronoprogramma dettagliato relativo agli interventi di manutenzione e adeguamento tecnologico, essenziali per garantire l’efficienza degli impianti e affrontare il declino naturale del campo geotermico. In aggiunta, la Regione ha richiesto chiarimenti in relazione alle istanze di valutazione di impatto ambientale, nonché di fornire fideiussioni a garanzia del ripristino ambientale". Un altro aspetto cruciale evidenziato riguarda la necessità di una calendarizzazione dei lavori di miglioramento tecnologico, così da facilitare un monitoraggio più attento dello stato di avanzamento delle opere.

Inoltre, "si segnala la richiesta di un incremento degli investimenti da parte di Egp, con un importo proposto di 40 milioni di euro. Accogliamo con favore l’impegno della Regione nel correlare le ricadute del piano di investimenti con le imprese locali, battaglia per la quale da tempo lottiamo - riprende Cisal Federenergia - È positiva la sollecitazione rivolta a Egp affinché venga proposta un’intesa volontaria per favorire la partecipazione delle aziende del territorio".