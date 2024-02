Geofor, lavori al centro raccolta rifiuti

ORENTANO

Iniziati i lavori di sistemazione e adeguamento del Centro di raccolta di Orentano. L’intervento riguarda il completamento delle opere per il trattamento degli scarichi idrici e l’ammodernamento dell’intera struttura di proprietà del Comune e gestita da Geofor. L’importo dell’intervento è di circa 150mila euro, finanziato da Ato Toscana Costa per 40.000 euro e la restante parte con risorse di Geofor. Ma gli interventi non finiscono qui perché è in corso una progettazione el secondo lotto per reperire risorse per un ulteriore miglioramento del Centro di raccolta.

"Da alcuni anni – dichiara il sindaco Gabriele Toti – abbiamo avviato delle azioni di miglioramento sui nostri centri di raccolta del capoluogo e di Orentano che presentavano alcune criticità. Lo abbiamo fatto anche grazie ai finanziamenti esterni che siamo riusciti a ottenere. Con il nuovo sistema informatico controlleremo con più efficacia tutte le persone che accedono e avremo modo di registrare i quantitativi e le tipologie dei rifiuti conferiti. Con questi nuovi lavori miglioriamo il decoro del Centro di raccolta ed il servizio al cittadino come già fatto nel capoluogo".

"Il nostro Comune – afferma l’assessore all’ambiente, Federico Grossi – è uno dei pochi in tutto il circondario ad avere due centri di raccolta a servizio dei cittadini. Basti pensare che Comuni ben più grandi di noi ne hanno uno solo per tutto il Comune. Data la conformazione del nostro territorio comunale, è inevitabile garantire un centro di raccolta per tutti i cittadini delle frazioni. Questo intervento permetterà di avviare prossimamente il servizio di pesa dei rifiuti in ingresso così da premiare con eventuali sconti tutti i cittadini che conferiranno presso la stazione ecologica".