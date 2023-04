Garante dei detenuti Fanfani alla Fortezza

Tappa nel carcere della Fortezza per il garante dei detenuti Giuseppe Fanfani e per le commissioni regionali affari istituzionali e cultura, guidate da Giacomo Bugliani e Cristina Giachi. Un giudizio molto positivo arriva dal garante regionale dei detenuti: "E’ stata una visita costruttiva, partecipata e molto attenta. La direttrice del carcere Maria Grazia Giampiccolo ha fatto un’illustrazione dettagliata di tutto il sistema carcerario di Volterra e delle opportunità di reinserimento lavorativo - ha spiegato Fanfani, parlando in primis delle attività culturali, con in testa il teatro, ma anche di "altre discipline come la scuola di cucina e il reparto sartoria dove ai commissari sono stati fatti vedere alcuni dei prodotti realizzati come borse, mantelli e cuscini. La visita è proseguita nel giardino e poi al teatro dove il regista Armando Punzo ha ripercorso la storia, i contenuti e le attività della Compagnia della Fortezza. Ad accogliere la delegazione anche Cinzia De Felice, direttrice organizzativa e curatrice dei progetti della Compagnia a cui il consiglio regionale ha recentemente consegnato il Gonfalone d’Argento.

La Fortezza si conferma come un carcere aperto alla città, dentro una città che è aperta al carcere. Con le tante le attività da quella teatrale a quella scolastica, passando per le le visite guidate alla Torre del Maschio e le possibilità professionali offerte soprattutto all’esterno dell’istituto.