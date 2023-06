Gara di lettura di libri Tanti premi alle scuole

Dieci classi delle scuole degli istituti Sacchetti e Buonarroti di hanno fatto incetta di premi al concorso "I fantastici 5" promosso dalle tre biblioteche. Per la sezione della scuola primaria, classe III: al primo posto si sono classificati a pari merito la classe III della Leonardo da Vinci di San Donato con l’insegnante Debora Bianucci, la classe III A del Galileo Galilei di Ponte a Egola con l’insegnante Rosella Rovini, le classi III B e III C della scuola primaria Galileo Galilei di Ponte a Egola con l’insegnante Simona Antonelli, la classe III della scuola primaria Giusti de La Scala con le insegnanti Romina Centi e Simonetta Scalessi. Per aver completato la lettura dei cinque libri sono state premiate anche la classe III della Collodi de La Serra con l’insegnante Chiara Redditi e la classe III della scuola primaria Don Milani con l’insegnante Gianna Leoncini.Per la sezione della scuola secondaria di primo grado: prima classificata la classe I A del Sacchetti, seconda classificata la classe I B del Sacchetti con l’insegnante Maricla Spadavecchia.