Furto al Bar-Pasticceria Antica Piazza a Forcoli: Ladri in Azione

Un brusco risveglio ha inaugurato la giornata della Fiera Paesana a Forcoli. Ieri notte, erano circa le ore 2, i ladri hanno fatto visita al centrale bar-pasticceria, ma anche edicola, "Antica Piazza", situata in piazza Brunner e di proprietà della signora Pasqualina Bove (foto). "Siamo stati avvertiti in piena notte da una negoziante nostra vicina – dice la titolare – che a sua volta era stata chiamata da una persona che, abitando nelle vicinanze, aveva sentito dei rumori molto sospetti provenienti dal negozio". I ladri per entrare hanno tentato di sfondare il vetro della porta di ingresso e, non riuscendovi, hanno forzato la parte laterale. "Hanno preso il fondo cassa e altri spiccioli per circa 500 euro – dice Onofrio, il consorte della titolare – e poi anche delle confezioni di spumante ma di un certo rilievo è il danno che hanno arrecato alla porta di ingresso e al registratore di cassa, che abbiamo provato in mezzo alla piazza, e poi tutto il disordine che hanno creato , per fare solo danno. In venti anni di gestione del bar pasticceria non avevamo mai subito alcun furto e ora siamo rimasti senza parole".

Lina e Onofrio però non si sono persi d’animo e, aiutati dai familiari, si sono rimboccati le maniche, hanno pulito e rimesso in ordine i locali che erano sottosopra e hanno riaperto l’attività per servire le prime colazioni. Sul posto, prontamente chiamata, è intervenuta la pattuglia volante dei carabinieri di San Miniato, e il loro rapido arrivo ha sicuramente costretto alla fuga i malviventi impedendo che arrecassero ulteriori danni al negozio. La denuncia del furto è stata recepita dalla stazione dei carabinieri di Palaia che seguirà il caso.

Pietro Mattonai