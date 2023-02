Furti nel supermercato: tre in arresto, uno era addetto alla vigilanza

L'intervento dei carabinieri (Foto di repertorio)

POntedera, 6 febbraio 2023 - Supermercato preso d'assalto dai ladri che hanno sottratto, nel tempo, almeno 7mila euro di prodotti. Ma nella notte tra sabato e domenica scorsi tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Pontedera ( Pisa) dopo essere state sorprese durante uno dei furti. Si tratta di un romeno e due italiani, uno dei quali impiegato nei servizi di vigilanza e guardiania presso l'esercizio commerciale.

I militari li hanno colti in flagranza durante un servizio di osservazione ad hoc in seguito alle denunce presentate dalla direzione del supermercato, appunto, per una serie di furti avvenuti negli ultimi giorni. I ladri, secondo quanto riferito dai responsabili del centro commerciale, agivano sempre in orario serale o notturno rubando soprattutto superalcolici e altro materiale, per un valore complessivo di circa 7.000 euro.

I malviventi sono stati bloccati dai militari mentre due di loro stavano caricando la merce rubata su un veicolo, mentre il terzo complice, l'addetto alla vigilanza, era ancora all'interno dell'esercizio commerciale. La perquisizione effettuata a casa degli arrestati ha permesso di recuperare tutta la merce rubata (generi alimentari, superalcolici e dispositivi elettronici). Dopo la direttissima di stamani conclusa con la convalida degli arresti, per il romeno sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il vigilante è stato sottoposto all'obbligo di firma. Rimesso in libertà invece il terzo complice.