Pontedera, l’addio a Piero Maccanti, “Una vita per il distretto conciario”

Castelfranco, 7 aprile 2023 – Ieri a Castelfranco l’ultimo addio a Piero Maccanti, un uomo che ha scritto tante pagine di storia del Comprensorio negli ultimi decenni, passando dalla politica (assessore e consigliere comunale a Castelfranco presente in chiesa con il gonfalone), al mondo bancario (vicepresidente di Carismi) e, soprattutto come direttore dell’Associazione Conciatori di Santa Croce per un quarto di secolo. Un ruolo centrale, strategico, che rese Maccanti autentico protagonista e regista, nelle scelte di politica industriale del distretto, ieri, ha voluto esserci.

Maccanti – in pensione dal 2019 – è morto a 77 anni per l’aggravarsi della sue condizioni di salute. Molti, in queste ore, ne hanno ricordato gli impegni nel Comprensorio durante una lunga carriera, appunto, tutta al vertice delle principali istituzioni.

"Un uomo appassionato. Un conoscitore profondo dei processi produttivi conciari e di quelli ad essi collegati – ne tratteggia la figura il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda –. Accompagnava e guidava per mano nel mondo delle imprese, degli impianti e delle relazioni tra parti sociali, con lo stesso garbo e pazienza i piccoli “amici per la pelle” ed i tantissimi capi di stato e personaggi di spicco internazionali che venivano a capire come si facesse in questo territorio a produrre pelli di così elevata qualità". "E’ stato protagonista della vita politica, economica e imprenditoriale del distretto – aggiunge Deidda –, attraverso una presenza attiva e competente in tutti i passaggi e i processi più significativi e difficili. Così voglio ricordare Piero Maccanti. Così voglio esprimere il cordoglio della comunità santacrocese verso un uomo che ha dedicato la sua vita professionale interamente a questo territorio ed a tutta la comunità distrettuale".

Un uomo , dalla politica con la Dc all’impegno nell’allora Cassa di Risparmio di San Miniato, il cui peso è stato rilevante in tutti i centri del Comprensorio. "Piero Maccanti – dice il sindaco Simone Giglioli – Ha avuto un ruolo importante all’interno non solo per Castelfranco di Sotto, ma anche per tutto il territorio e per San Miniato, dove per alcuni anni ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Cassa di Risparmio di San Miniato. Se ne va uno dei protagonisti del Comprensorio e del nostro tessuto produttivo".