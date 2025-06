"Corsa contro la fame" in aiuto ai poveri del mondo

CASTELFRANCOLa fame che sono costretti a patire molti popoli è una delle piaghe più dolorose del mondo. Forse la più dolorosa insieme alla guerra. E se consideriamo che, molto spesso, fame e guerra sono un terribile binomio che interi popoli devono affrontare e sopportare, possiamo capire in quali condizioni milioni di persone, tantissimi bambini, vivono ogni giorno. Per questi motivi l’iniziativa "Corsa contro la fame" alla quale l’Istituto comprensivo di Castelfranco ha aderito quest’anno per la prima volta assume un significato enorme. Alla "Corsa contro la fame", svoltasi nei campi sportivi di Castelfranco e Orentano, hanno preso parte gli alunni delle Primarie e delle Secondarie di Castelfranco e Orentano. "Un’iniziativa – come dice Francesca Stefanelli presidente del consiglio di istituto – che ha coinvolto con entusiasmo l’intera comunità scolastica.Un evento solidale organizzato da ’Azione contro la fame’ che unisce sport, educazione e solidarietà. Grazie all’impegno degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico sono stati raccolti 12.115,83 euro, una cifra straordinaria che andrà a sostenere progetti contro la malnutrizione infantile nel mondo". Questo il risultato della partecipazione al progetto sostenuto in prima persona dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo "Leonardo da Vinci" Sandro Sodini. Una raccolta partecipatissima che dimostra i valori importanti che sono alla base della scuola di Castelfranco e che valorizza il senso civico e l’entusiasmo dei ragazzi che si sono messi in gioco per una causa così importante.g.n.