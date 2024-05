Fuga dal supermercato. Ferisce una lavoratrice e spintona un’agente

CASTELFRANCO

Momenti di paura, ieri mattina poco prima delle 12,30, alla Coop di via Quasimodo dopo che un uomo, scoperto mentre avrebbe cercato di rubare merce dagli scaffali, nel tentativo di scappare, prima ha spintonato e buttato per terra una addetta del supermercato e poi ha spaccato la porta di ingresso dello stesso negozio Coop. Una volta fuori ha anche strattonato una agente della polizia municipale. Alla fine, dopo lunghi minuti di tensione, l’uomo è stato bloccato e fatto salire in ambulanza dove gli sono state prestate le prime cure prima del trasferimento in ospedale a Empoli. Stesso ospedale dove è stata trasportata anche la donna che è stata travolta dall’esagitato mentre stava lavorando. La polizia municipale di Castelfranco è ancora in attesa del referto medico per capire se ha una prognosi superiore ai venti giorni e quindi scatta in automatico la denuncia per l’uomo. La stessa Unicoop sporgerà denuncia per i danni alla porta di ingresso. L’uomo, un quarantenne di Castelfranco, durante la fuga dal supermercato e anche dopo ha dato in escandescenze e non è stato facile bloccarlo. Per alcuni minuti sono intervenuti anche i carabinieri.