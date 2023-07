Nel nome dei fratelli Mazzinghi: ricostituita la pugilistica. E presto avrà anche una palestra

Pontedera, 8 luglio 2023 – Sarà dunque l’Asd Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi a tenere alto il blasone del pugilato a Pontedera. Dopo l’avvenuto scioglimento, qualche settimana fa, della Asd Pugilistica Guido Mazzinghi, alla presenza di oltre trenta soci fondatori si è svolta l’assemblea di ricostituzione della società pugilistica che da quasi un secolo fa onore alla nostra città, rendendola più volte protagonista sulla ribalta nazionale e mondiale. Anche se ormai da qualche decennio la boxe italiana non ha più quel prestigio e quella popolarità che ebbe fino a agli anni Ottanta del secolo scorso, tra i numerosi fondatori della nuova società che è stata battezzata appunto Asd Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi, erano presenti alcuni validi pugili che fecero parlare di sé. Come Salvatore Dui, Paolo Baglini e Salvatore Raduazzo. All’assemblea erano presenti anche Davide e Simone, figli di Alessandro e nipoti di Guido Mazzinghi, ed è intervenuto anche il primo cittadino Matteo Franconi, che non ha fatto mancare il caloroso saluto "di augurio, di sostegno e d’incoraggiamento a ripartire con determinazione e impegno".

Lo stesso sindaco ha assicurato che a breve verrà messo a disposizione un locale palestra provvisorio, in attesa di quella nuova dedicata alla boxe, che sorgerà nel complesso Palacqua nella zona tra via Pacinotti e il teatro Era, per il quale è prevista nell’ottobre prossimo la posa della prima pietra e l’avvio dei lavori. Gli oltre trenta soci fondatori hanno sottoscritto all’unanimità l’atto costitutivo e approvato lo statuto che presiede al funzionamento della società. Sempre all’unanimità son stati quindi eletti Davide e Simone Mazzinghi in qualità di presidenti onorari della società, Riccardo Minuti presidente effettivo e Alberto Bonistalli responsabile dell’amministrazione. Sono stati inoltre eletti componenti del comitato direttivo i consiglieri Gioele Cantagallo (con il ruolo di vice presidente), Loriano Sacchini, Nicola Bartolini, Paolo Baglini, Enrico Bellagamba, Salvatore Dui e Salvatore Raduazzo mentre i responsabili per l’area tecnica sono Roberto Maglione ed Enrico Bellagamba.

“A seguito di una serie di problematiche organizzative – ha sottolineato il presidente Riccardo Minuti - si è da parte di tutti convenuto sulla necessità di questo passaggio di scioglimento e di ricostituzione, con l’impegno da parte di ciascuno di garantire una gestione della società massimamente trasparente e partecipata, che dovrà fondarsi su un’ampia base associativa aperta alla più vasta partecipazione di sportivi e cultori della boxe dell’intera città e dei dintorni. Perciò la volontà è avviare una campagna di adesioni con l’intento di tenere alto l’interesse per la nobile tradizione pugilistica di Pontedera che ha dato vita alla straordinaria epopea dei fratelli Guido e Alessandro Mazzinghi".