L’eredità diventa un prezioso dono. Apre la mostra

"Nelle pagine di un libro". E’ la mostra che si terrà dal 10 maggio al 30 giugno nel cuore del borgo di Terricciola. La mostra nasce da un percorso condiviso tra il sindaco Matteo Arcenni, Raffaele Murgioni e Cosimo Gherardi del Testa. Insieme hanno dialogato con gli eredi della famiglia Cempini per trasformare un’eredità privata in un patrimonio collettivo. Alla base di tutto c’è il gesto generoso degli eredi della famiglia Cempini - Daria, Leopoldo e Nicolò - che hanno deciso di donare alla comunità di Terricciola l’intera biblioteca di Villa Cempini Meazzuoli. Si tratta di una collezione unica, con volumi che spaziano dal Seicento fino agli anni Duemila, testimoni silenziosi di secoli di storia, cultura e vita quotidiana. La mostra non è solo un’esposizione di libri antichi. È molto di più. Ogni volume contiene piccoli ricordi lasciati - forse per caso, forse intenzionalmente - da chi quei libri li ha vissuti. Lettere, fotografie, fiori, foglie, cartoline, incisioni, vecchi manoscritti, santini. Oggetti ritrovati tra le pagine ed esposti come frammenti di memoria condivisa. "Ogni libro è stato una scoperta, un viaggio nel tempo che mi ha fatto capire quanto fosse importante far conoscere questa bellezza alla comunità", racconta Murgioni. "Ogni volume racconta una parte della storia di Terricciola. Restituirlo al pubblico è un atto di memoria condivisa", aggiunge Cosimo Gherardi del Testa. L’inaugurazione è prevista per sabato alle e 16 e l’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle 16 alle 19.