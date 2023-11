Frana via Costa. Evacuata una famiglia

SANTA MARIA A MONTE

Alle nove famiglie evacuate il 4 novembre scorso in via Lungomonte a Montecalvoli se ne aggiunge una decima che ha dovuto lasciare la casa in via Capannoli a Santa Maria a Monte per la frana del poggio che ha determinato anche la chiusura di via Costa. "Abbiamo prorogato le ordinanze di sgombero – precisa la sindaca Manuela Del Grande – con il fine di concedere ai proprietari dei terreni privati, anche tramite loro richiesta, maggior tempo per poter intervenire. Al contempo continuiamo a mettere in campo ulteriori verifiche strutturali a tutela dell’incolumità dei cittadini. Consapevoli dei disagi, che la cittadinanza vive quotidianamente, stiamo cercando soluzioni ben organizzate per risolvere le problematiche causate da un evento eccezionale, mai visto su tutto il territorio. La prossima settimane convocheremo riunioni con la cittadinanza maggiormente colpita". Inoltre, sul sito del Comune sono stati pubblicati i moduli per la ricognizione dei danni a privati (modello B1) e ad attività economiche e produttive (modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni. I moduli compilati andranno caricati sulla procedura online di Regione Toscana. Info: Ufficio relazioni con il pubblico (0587 261617).