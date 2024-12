Frana sulla statale 68. Lavori per la bretella pronta entro un mese

Novità in arrivo per la 68, i lavori sono iniziati e procedono anche se la chiusura della strada sta complicando i collegamenti in un periodo cruciale per lavoratori e visitatori natalizi. Il movimento franoso ha squarciato parte della carreggiata all’altezza del Km 43+350, rendendo non sicuro il transito. Le informazioni di prima mano rilasciate dal sindaco di Volterra, Giacomo Santi (la frana ricade sul territorio comunale di Volterra), parlano di lavori che proseguono per il ripristino sulla SS 68 al km 43+340 affidati alla ditta locale da Anas e in contemporanea si stanno svolgendo anche i sondaggi geologici.

Ad oggi sono stati rimossi circa 2.000 metri cubi di terra e si è proceduto anche all’avvio della stesura del tessuto non tessuto. Da alcuni giorni fa, sono iniziate le operazioni di riempimento con materiale misto cementato stabilizzato. Successivamente verrà effettuata una prova su "piastra" per garantire la qualità e la stabilità dell’intervento, propedeutica alle fasi successive dei lavori, per realizzare una bretella provvisoria che consentirà di aggirare il punto coinvolto da un movimento franoso nella località Mazzolla consentendo di riaprire l’arteria stradale in tempi brevi, nelle more dei lavori di consolidamento definitivo.

Ad oggi da Colle per arrivare a Volterra il tempo di percorrenza supera l’ora. Il completamento dei lavori per la realizzazione della bretella è previsto entro fine del mese. I tempi sono comunque strettamente legati alle condizioni meteo, trattandosi prevalentemente attività di movimento terra che devono essere sospese in caso di pioggia. La bretella consentirà di ripristinare la circolazione con senso unico alternato regolato da semaforo. Al contempo Anas sta proseguendo le attività di progettazione per l’intervento di consolidamento definitivo e ricostruzione del corpo stradale danneggiato da uno smottamento che coinvolge un’area ampia, anche al di fuori delle pertinenze stradali.