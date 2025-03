Frana sulla Sp 36, il sopralluogo: "Prime opere e messa in sicurezza. Solo per iniziare serverà un milione"

PALAIA

Gli effetti dell’ondata del maltempo che si è abbattuta la scorsa settimana non sono ancora stati superati in molte località dove si sono registrati danni e disagi. Tra queste c’è Palaia dove una frana ha interessato la Sp 36. E ieri l’altro il presidente dalla Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha effettuato un sopralluogo a Palaia, sulla Strada provinciale 36 interdetta alla circolazione perché martoriata in più punti dalla violenza dell’evento meteo della scorsa settimana.

"Ho visitato la zona insieme alla sindaca Marica Guerrini per rendermi conto della situazione, insieme alla struttura tecnica provinciale – ha affermato il presidente Angori al termine del sopralluogo – Dalla prossima settimana, condizioni meteo permettendo, avvieremo le prime lavorazioni di ripulitura della viabilità, della messa in sicurezza del manto di strada e della sua riprofilatura, operazioni che solo queste varranno almeno un milione di euro di intervento in somma urgenza. Solo dopo aver realizzato questi primi interventi, potremo avere un quadro completo delle somme necessarie per ripristinare almeno sommariamente la situazione di questa viabilità".

"Ringrazio la Provincia di Pisa e il presidente Angori per la piena disponibilità, e operatività, fin dai primi momenti dell’evento meteo che ha colpito così duramente il nostro territorio. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare la situazione, in piena sinergia istituzionale", ha dichiarato la sindaca Marica Guerrini.