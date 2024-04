Frana di Corso Garibaldi, affidati i lavori

La giunta Giglioli ha deciso l’affidamento diretto dei lavori, per eliminare in tempi rapidi la criticità. Si tratta dell’ultima frana, in ordine di tempo, che ha colpito corso garibaldi e che è stata causata dagli eventi piovosi del febbraio scorso. La frana interessa una porzione di versante nord del Centro Storico tra il Parcheggio del Cencione ed i Giardini Bucalossi. Il ciglio di frana – si legge nel documento della giunta – ha una lunghezza approssimativa di 15 metri: nella parte alta del versante, è stata identificata una nicchia di distacco con uno sviluppo stimato di circa 30 metri lungo il versante, oltre a una zona di accumulo di materiale franato nella parte intermedia dello stesso versante. Lo stesso fenomeno si era verificato in una zona adiacente nel novembre e dicembre 2019 a seguito sempre di un periodo piovoso particolarmente intenso: l’area venne stabilizzata attraverso la messa in opera di geocomposito costituito da rete metallica unitamente ad ancoraggi ’ con barre di acciaio e reticolo di contenimento. L’attuale zona in dissesto, contigua a quella del novembre-dicembre 2019. Sulla base di una prima ricognizione dello stato dei luoghi – effettuata dai tecnici del Comune – su quanto causato dalle piogge battenti di due mesi fa di portata eccezionale è stato ritenuto necessario intervenire tempestivamente al ripristino delle normali condizioni di sicurezza del versante.- Lavori per 50mila euro.

C. B.