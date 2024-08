Forcoli, tante riconferme e un obiettivo

Tutto il gruppo amaranto del forcoli 1921 Valdera si è ritrovato al Brunner per iniziare la preparazione in vista dei primi impegni di stagione sia in Coppa che di campionato. "Con la riconferma del mister Antonio Intoccia alla guida tecnica della squadra – dice Paolo Tognarelli, ora anche allenatore in seconda – gran parte del gruppo dei giocatori è stato riconfermato, come è riconfermato l’obiettivo di puntare a raggiungere quanto prima la quota salvezza per poi giocarcela con tutti. I cambiamenti riguardano i due fratelli Ciardelli, Luca l’attaccante e Marco il difensore, che arrivano dalla Pecciolese, del difensore Del Bono dai Fratres Perignano, il centrocampista Nastasi dal San Giuliano, il portire Cammilli dalla Bellaria e l’altro centrocampista Tigrano dal San Miniato. Importanti per noi anche la convocazione dei giovani juniores Bertini e Zucchelli".

Il programma prevede già una partita amichevole mercoledi 21, al Brunner, con la ProLivorno, alle ore 18.30. Sabato 24 invece sempre al Brunner verrà disputato un triangolare con la Stella Azzurra e Livorno 9. Questa la rosa della squadra amaranto: Portieri Becuzzi e Cammilli. Difensori: Bigazzi, Bertini, Ciardelli, Del Bono, Paoli, Salvini. Centrocampisti: Favarin, Fiaschi, Marianelli, Migliarini, Natasi, Telleschi, Tigrano e Zucchelli. Attaccanti: Ciardelli L., Giorgi, Bracci, Cammilli. Lo staff è composto da Valiante, prep.portieri e Lippi massaggiatore. D.S. Maurizio Marchetti.

Pietro Mattonai