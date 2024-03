Fontanelli a quota 11. E ne arriveranno altri

PONTEDERA

Sono 11 i fontanelli di acqua potabile e gratuita installati nelle scuole primarie e secondarie di Pontedera. A questi se ne aggiungono altre tre, installati alla biblioteca comunale Gronchi, all’Università del Tempo libero di via della Stazione Vecchia e dentro Palazzo Stefanelli. Si tratta di un investimento complessivo di 24.000 euro. In questi giorni sono stati ultimati i lavori per permettere soprattutto agli studenti delle scuole cittadine, ma anche ai fruitori della biblioteca, dell’Utel e del municipio di poter usufruire di acqua depurata e pronta all’uso, evitando di sprecare plastica monouso. Un modo, ulteriore, di incentivare all’uso delle borracce e quindi un altro passo nella direzione della sostenibilità ambientale e attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. In questi quattro anni, il Comune di Pontedera con Acque Spa, l’azienda che gestisce il servizio idrico pubblico, ha distribuito borracce in alluminio a tutti gli studenti delle scuole comunali. Entro maggio verranno consegnate anche agli alunni delle prime elementari. Adesso l’installazione dei fontanelli va a supportare ed integrare questa operazione, in modo da poter utilizzare in ogni momento la propria borraccia, riempiendola direttamente a scuola, in biblioteca piuttosto che in municipio.

"Con l’installazione dei fontanelli nelle scuole chiudiamo il primo step di un percorso di formazione e sensibilizzazione avviato con Acque per i nostri bambini e bambine sull’uso corretto di una delle risorse naturali più importanti: l’acqua" ha detto l’assessore all’ambiente, Mattia Belli. "Con la consegna delle borracce e l’installazione dei fontanelli, gli studenti hanno tutti gli strumenti per rendere concreti quei valori e quelle idee trasmessi tramite i laboratori svolti".

l.b.