Argini a rischio, il Comune di Ponsacco dichiara guerra alle nutrie

Ponsacco (Pisa), 20 gennaio 2025 – Il Comune di Ponsacco dichiara guerra alle nutrie. “Dopo una serie di sopralluoghi sui fiumi Cascina ed Era sono state individuate svariate tane di nutrie – si legge in una nota del Comune – La presenza di questi roditori, nel corso del tempo, ha prodotto cunicoli scavati a pelo dell'acqua che hanno causato danneggiamenti degli argini dei fiumi. Quanto sopra ha aumentato la probabilità di frane e smottamenti, mettendo a rischio la tenuta degli argini. Da qui la necessità di coordinare un intervento con la Polizia Provinciale per il mantenimento in sicurezza degli argini e l'eliminazione di questi roditori, appoggiandosi al decreto autorizzativo della Regione Toscana 3263/2024, richiesta dalla precedente amministrazione ed attualmente in vigore. La nostra priorità rimane la salvaguardia del territorio e la sicurezza dei cittadini”.