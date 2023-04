Fipili, "un tratto di terza corsia non risolve i problemi, servono altri interventi"

Pontedera, 3 aprile 2023 – Terza corsia in FiPiLi tra Pontedera e la diramazione Livorno-Pisa? Giusto, ma non basta. Lo dicono i quasi 8mila iscritti ai gruppi WhastApp "Dannati della FiPiLi" – i controllori social della superstrada da Firenze a Livorno e Pisa, con le informazioni in tempo reale per aiutarsi a vicenda – e lo sostengono anche le istituzioni. Primo tra tutti il sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi, il cui territorio è alle prese da decenni con lo svincolo di Capanne, uno dei più complicati dell’intero tratto della superstrada che collega Firenze al mare e viceversa.

La notizia della progettazione in corso per la realizzazione della terza corsia tra lo svincolo di Pontedera e la biforcazione Livorno-Pisa – uno dei nodi, soprattutto estivi, della circolazione in FiPiLi – è stata resa nota dal sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, venerdì scorso a Santa Lucia durante l’inaugurazione di un giardino pubblico. Con Franconi c’era anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo che ha ribadito l’impegno della Regione per la messa in sicurezza e l’adeguamento della superstrada.

Il sindaco di Montopoli, Giovanni Capecchi, apprezza l’idea dell’avvio della progettazione della terza corsia per il solo tratto pontederese, ma ribadisce la necessità degli interventi anche in altri tratti. Compreso quello di Montopoli. "Con particolare riferimento allo svincolo di Montopoli, che si trova a Capanne e che da anni è al centro di attenzione e polemiche – dice Capecchi – L’abbiamo ripetuto e ribadito più volte alla Regione che l’entrata della FiPiLi nel nostro territorio non è adeguata. Abbiamo anche presentato una progettazione per migliorare lo svincolo, ma ancora non si parla di lavori. Non sapevo della progettazione della terza corsia tra Pontedera e la diramazione Livorno-Pisa. Penso sia una iniziativa giusta, ma accanto a questa non devono essere accantonati altri progetti e altri lavori. Da tempo il nostro progetto per la messa in sicurezza dello svincolo di Montopoli è stato presentato in Regione, ma è tutto fermo. Chiedo alla Regione di sbloccare la situazione per la sistemazione dello svincolo".

L’ingresso di Montopoli, peraltro, è ancora uno dei pochi che non ha tabellone luminoso con le indicazioni su eventuali problemi nel tratto in direzione di Pontedera, Pisa e Livorno. Questo comporta che, spesso, si consente l’ingresso nonostante la fila sia già ferma a poche centinaia di metri di distanza.

I "Dannati della FiPiLi" sono l’occhio quotidiano – meglio dire minuto per minuto – sulla superstrada. "La terza corsia nel solo tratto di Pontedera? Non basta. Servono altri interventi nella zona di Firenze, nel tratto Empoli, San Miniato e Santa Croce e tra Cascina e Pisa".