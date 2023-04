Fipili, una terza corsia. Avviata la progettazione del tratto pontederese

Pontedera, 1 aprile 2023 – «È stata avviata la progettazione per realizzare la terza corsia della Fipili nel territorio pontederese, dall’uscita di Pontedera fino allo svincolo Pisa-Livorno, un modo per decongestionare il traffico che in questo tratto è molto intenso, soprattutto in estate".

Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, conferma l’intenzione della Regione Toscana di voler allargare la Fipili anche nel tratto pontederese. Tema ormai da diversi anni in testa alle priorità per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture regionali. Tra i tratti dove sarà possibile realizzare la terza corsia ci sarebbe proprio il tratto che attraversa quasi tutta la città della Vespa, oltre ad un tratto nel fiorentino. Quello pontederese è un tratto molto pericoloso, soprattutto in alcuni suoi punti e che spesso ha registrato incidenti, purtroppo anche tragici. Per non parlare del traffico. Soprattutto nei fine settimana estivi la Fipili diventa un vero e proprio calvario con code chilometriche sotto il sole, incidenti, rallentamenti e così via. A complicare le cose c’è il traffico dei mezzi pesanti per il quale dal 2024 è previsto un pedaggio pari all’80% delle tariffe autostradali.

Ma quali saranno le tempistiche per la terza corsia? "Al momento non è possibile definirlo con certezza – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli –. Stiamo per portare in giunta la proposta di legge per la costituzione della nuova società Toscana Strade Spa che nasce per adeguare la Fipili non dico ad uno standard autostradale ma laddove possibile con la corsia di emergenza e laddove è possibile con la terza corsia". E mentre sta andando avanti l’analisi con il modello Bim per valutare in quali tratti sarà possibile realizzare la terza corsia, la Regione si prepara a consegnare alla nuova Toscana Strade Spa un piano già dettagliato per andare a programmare questi interventi.

"La priorità è mettere questa importante arteria regionale in sicurezza, il più possibile – le parole di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale – Con Toscana Strade Spa non solo andremo a mettere in pratica questi interventi ma creeremo nuovi posti di lavoro". Insomma tutto è pronto per dare vita a questa nuova società e realizzare, quanto prima, la tanto attesa terza corsia, che potrà essere realizzata nel tratto pontederese. Un passo importante soprattutto per ridurre i troppo frequenti incidenti stradali e per cercare di eliminare code e disagi che per tutti gli utenti sono diventati davvero insopportabili.