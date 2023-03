Fiorini e Giannelli Primarie nel Pd

Nel Comune di Montecatini il Partito Democratico sceglierà il proprio candidato sindaco con le primarie. I due in lizza sono Alberto Fiorini, attuale vice sindaco e politico di lungo corso e un’assoluta new entry. Si tratta di Nadia Giannelli Bertini, classe ’59, pensionata, ex insegnante ed ex dipendente del comune di Volterra. Giannelli ha avuto una lunga militanza politica in passato nel PCI; il suo nome è entrato nella lista dei candidati alla corsa delle primarie dopo il passo indietro fatto da Davide Yuri Bettini. Le primarie si terranno il 19 marzo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Chi vorrà scegliere il candidato Pd potrà recarsi ai seggi: a Montecatini nella sede del Pd, a Ponteginori nella sede del Pd e alla Sassa al centro civico. Nei giorni scorsi Fiorini aveva scritto al Pd provinciale per proporre la sua candidatura e per dirsi disponibile ad affrontare il meccanismo delle primarie qualora ci fosse stato un altro candidato di centro sinistra. Resta fuori dai giochi Margherita Pala ex rappresentante della maggioranza guidata da Sandro Cerri che si è dimessa a causa delle divergenze sulla gestione della chiusura della scuola media. Inizialmente anche il suo nome circolava tra i partecipanti alla corsa per diventare primo cittadino di Montecatini Valdicecina. Il vincitore tra Fiorini e Giannelli si scontrerà alle urne con Francesco Auriemma che si presenterà con una sua lista civica. Nei prossimi giorni si saprà la squadra, il nome e il programma della lista civica di Auriemma. I cittadini di Montecatini saranno chiamati alle urne il prossimo 14 e 15 maggio.