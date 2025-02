Finti operatori PayPal. Truffa da 16mila euro

CASTELFRANCOTre truffatori, italiani, residenti in un’altra regione, evidentemente specializzati in questo tipo di reati, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Castelfranco al termine di una complessa attività d’indagine avviata dopo la denuncia presentata a maggio da una giovane vittima di una truffa da 16.000 euro. L’indagine ha permesso di smascherare il modus operandi dei truffatori. "La giovane – spiegano i carabinieri – era stata contattata sul proprio cellulare da un sedicente operatore PayPal, il quale, con la scusa di verificare l’attendibilità del suo conto e scongiurare il pagamento di sanzioni per presunte operazioni fraudolente, era riuscito a raggirarla, inducendola ad effettuare diverse transazioni finanziarie per un totale di 16.000 euro". La denuncia presentata a maggio dalla giovane castelfranchese ha consentito ai carabinieri di corso Bertoncini di avviare le indagini attraverso accertamenti patrimoniali in alcuni istituti di credito. Accertamenti che, incrociati con riscontri di banche dati, hanno portato all’identificazione dei tre responsabili.