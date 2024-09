Fine settimana in treno. Lavori alla Stazione. Tra corse cancellate nuovi orari e pullman

PONTEDERA

Treni cancellati o riprogrammati. Bus sostitutivi e nuovi orari. Il fine settimana del 28 e 29 settembre farà registrare modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Firenze-Pisa e Firenze–Siena per l’installazione di nuove tecnologie. I tecnici di Rfi-Rete ferroviaria italiana del Gruppo Fs saranno impegnati nell’attivazione del nuovo Apparato centrale computerizzato alla stazione di Empoli. Per questo motivo dalle 23 di sabato 28 alle 12 di domenica 29 la circolazione sarà sospesa tra Firenze e Pontedera, mentre sulla tratta Firenze–Siena la circolazione sarà sospesa tra Firenze e Ponte a Elsa dalle 21,30 di sabato 28 alle 12 di domenica.

"Questo comporterà la cancellazione e la riprogrammazione dei servizi regionali e di alcuni treni a lunga percorrenza in transito su queste due linee – fa sapere Rfi – L’Acc-Apparato centrale computerizzato è uno dei sistemi di massimo livello, tra i più avanzati e tecnologici al mondo, nel settore del segnalamento ferroviario che controllerà la circolazione nella stazione di Empoli e quindi anche sulla tratta fino a Pontedera e Pisa. Tra i benefici portati da questa nuova tecnologia di ultima generazione l’incremento dell’affidabilità dell’infrastruttura e una migliore gestione della circolazione ferroviaria ed incremento degli standard di regolarità e puntualità della linea".

"Per i treni del Regionale è prevista, ove possibile, una riprogrammazione del servizio con corse bus su entrambe le linee – si legge ancora nella nota di Rfi – È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili sono inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di riprogrammare il proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Inoltre, sono stati programmati per domenica 29 settembre tre nuovi collegamenti tra Firenze e Pisa/Livorno che transiteranno da Pistoia-Lucca. I treni della lunga percorrenza sono deviati via Pisa-Civitavecchia. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario e le fermate intermedie di treni e bus. È possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com e tramite Smart caring personalizzato su app di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21".