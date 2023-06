Filo diretto con l’Emilia Nuovi aiuti dalla Rocca Luce ai distretti sanitari L’impegno di Casalini

Un altro importante gesto di solidarietà verso una terra flagellata dal maltempo. L’Emilia Romagna in questi giorni sta affrontando con forza ed ammirevole impegno una situazione drammatica, per òa violenta alluvione ha colpito le province di Bologna, Forlì, Cesena e Ravenna. Civili, imprese, attività di ogni settore si sono ritrovati a dover ripristinare le strutture per poter ricominciare quanto prima a lavorare a pieno regime, anche in modo più efficiente considerata la tempra della popolazione romagnola.

Lo Studio Tecnico Casalini con sede a San Miniato, da anni attivo su vaste aree del territorio italiano come studio di progettazione impianti e sicurezza antincendio, ha deciso di dare il proprio contributo con l’obiettivo di permettere ad alcune strutture di riprendere le proprie attività al più presto possibile. Lo studio di progettazione sanminiatese già nel 2016 aveva partecipato ad un accordo quadro per l’azienda sanitaria delle città di Faenza e Ravenna, occupandosi dell’adeguamento degli impianti elettrici di alcuni locali dei presidi ospedalieri, ambulatori e distretti sanitari.

Era stato inoltre seguito il progetto di illuminazione e videosorveglianza del parcheggio dell’ospedale di Faenza. Stefano Casalini, titolare dello studio tecnico, – spiega una nota – sensibile alla causa ha deciso di donare la sua prestazione professionale, con il contributo dei propri dipendenti, affinché vengano ripristinati gli impianti sanitari danneggiati dall’alluvione. Questo è un esempio di come la rete degli aiuti e della solidarietà possa manifestarsi in modi diversi, gesti, anche i più piccoli, che fanno la differenza.

