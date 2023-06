Fiera di Riva del Garda "Il ritorno dei cinesi"

Un segnale carico di significati: l’importante presenza di cinesi a Expo Riva Schuh, la fiera internazionale dedicata al settore calzaturiero che chiuderà oggi la sua 99esima edizione. Riva del Garda è molto importante per il mondo della calzatura in vista del Micam. Qui i buyers danno delle indicazioni su come indirzzare la collezione al fine di presentare le versioni aggiornate nel corso della rassegna milanese. Oltre alla fiera internazionale di riferimento per la calzatura, è in corso anche la decima edizione di Gardabags, hub di aziende specializzate in pelletteria e accessori. Expo Riva Schuh & Gardabags accolgono più di 1.000 espositori, con 41 paesi rappresentati tra le aziende espositrici e molti visitatori provenienti da oltre 100 paesi diversi. Secondo l’organizzazione, il numero di espositori cinesi è raddoppiato rispetto allo scorso gennaio: la fiera ospita più di 250 aziende provenienti dalla Cina continentale, Hong Kong e Taiwan. Inoltre, gli organizzatori hanno sottolineato la presenza, per la prima volta, di Clia (China Leather Industry Association), che riunisce un collettivo di aziende di calzature e bagagli, prevalentemente dei più importanti distretti produttivi del Paese.