Festività Babbo Natale ha scelto Pontedera

Dopo le edizioni di Chianciano Terme e Montecatini Terme, la celebre manifestazione sul Natale si sposta nella città della Vespa, con l’innaugurazione in programma sabato 16 novembre. La magia dell’atmosfera natalizia, dalla metà del mese di Novembre, si diffonderà nella città di Pontedera con la presenza della Baita di Babbo Natale, quello con la barba vera che non solo accoglie a braccia aperte i bambini per ascoltare i loro desideri per il Natale ma che porta doni speciali durante tutto l’anno come membro di un’importante associazione di volontariato.

La baita di Babbo Natale, giunta alla undicesima edizione, ideata e organizzata da Paolo Grossi, questo anno è promossa dal Comune di Pontedera e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, che con il supporto di tutta la squadra di Music Staff Italia, hanno individuato spazi e percorsi aggiungendo alcune novità, a partire da una grande ruota panoramica che sarà posizionata nel centro di Pontedera. Per prepararsi all’incontro con il Babbo Natale vero, i bambini potranno partecipare a molte attività interessanti e divertenti, come i laboratori e le avventure all’aperto al Villaggio Piaggio; l’abbraccio con Babbo Natale avverrà nella baita costruita per lui dagli elfi in Via della Stazione Vecchia a pochi passi dal Piazzone (piazza Martiri della Libertà). Come ormai è tradizione, in città saranno presenti anche un mercatino a tema per lo shopping natalizio e un angolo di street food riservato alle varie specialità gastronomiche.

Babbo Natale aspetta grandi e piccini in queste date: sabato 16 e domenica 17 novembre, sabato 23 e domenica 24 novembre, sabato 30 novembre e domenica primo dicembre. E ancora: sabato 7 e domenica 8 dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre,sabato 21, domenica 22, lunedi 23, martedi 24, mercoledi 25 e giovedi 26 dicembre. La Baita di Babbo Natale 2024 si trova a Pontedera in via della Stazione Vecchia.

Per informazioni e prenotazioni telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al numero 338-2333310 oppure: collegarsi alla pagina Facebook labaitadibabbonatale o alla pagina webabaitadibabbonatale.com.