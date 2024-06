Festival La piccola strada torna palcoscenico

PONSACCO

Una piccola strada tra le rughe del centro di Ponsacco diventa palcoscenico della quarta edizione del festival "L’officina di via dell’Arco". Una rassegna di spettacoli teatrali per bambini e adulti, a dimensione e in armonia con il luogo in cui si trova, via dell’Arco. Un modo per portare il teatro fuori dal teatro e renderlo messaggio libero e accessibile a tutti. "Edizione dopo edizione – commenta Eva Malacarne direttrice artista di Semi Volanti – il pubblico è cresciuto sempre di più. Il 2024 vede tre spettacoli realizzati in modalità site specific, di generi e tecniche diverse: marionette, musicanti, attori e burattini che coinvolgeranno e incanteranno il pubblico. Il sostegno da parte dell’amministrazione comunale e di Confcommercio provincia di Pisa, attestano il valore artistico e sociale della rassegna.

Uno spazio in cui si fa teatro, cultura, socialità e cultura alimentare, grazie ai coloratissimi "Cestini bilanciati" a cura dell’associazione Buon Pro, per chi volesse cenare all’aria aperta con gli artisti". La quarta edizione vedrà in rassegna tre spettacoli per famiglie: uno della Compagnia Semi Volanti, il secondo della Compagnia Diesis Teatrango di Bucine e l’ultimo della Compagnia Teatro Dodici Lune di Certaldo. La Compagnia Semi Volanti, presenterà in una versione rinnovata "Cappuccetto Rosso, Nodino e la danza sciolta" (21 giugno ore 21.30): uno spettacolo che da anni viene proposto nei matinèe scolastici e che è stato inserito dalla Fondazione Toscana Spettacolo, nella stagione teatrale 2024 La Versiliana dei Piccoli. La Compagnia Diesis Teatrango tornerà a Ponsacco (14 giugno ore 21.30) con uno spettacolo di narrazione fisica e musicale della tradizione popolare "Pierino e il Lupo", delicato e coinvolgente; chiuderà la rassegna la Compagnia delle Dodici Lune di Certaldo con "Di Pinocchio l’avventura", (10 Luglio ore 21.30) spettacolo inserito nella programmazione del Parco di Pinocchio a Collodi. "Felici come Confcommercio – commenta Alessandro Simonelli presidente area vasta Confcommercio Pisa – di collaborare ancora una volta con la compagnia Semi Volanti per la realizzazione degli eventi per bambini che andranno ad arricchire le serate estive. Associazioni come queste sono una risorsa per i nostri territori e per il tessuto commerciale".