Festival della robotica, l’anteprima Quando scienza e arte si fondono Il colle etrusco accoglie il futuro

Arte, cultura e robotica di scena dal 12 al 14 maggio a Volterra, per un’anticipazione della terza edizione del Festival della robotica a Pisa, dal 19 al 21 maggio. Il ruolo della robotica nella creazione di opere d’arte e come l’interazione uomo - macchina diventa protagonista nel mondo dell’arte: questo il tema della tre giorni a Volterra che si apre con il workshop ‘Robot, coscienza e arte’, a cura dell’Istituto di intelligenza meccanica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che "mira a raccogliere ricerche ed esperienze artistiche nei campi multidisciplinari della robotica, dell’intelligenza artificiale e dell’arte".

A seguire, sarà inaugurata una esposizione di installazioni artistiche, nella pinacoteca civica di Volterra, visitabile nella tre giorni (ingresso libero): le opere, ‘A View from Within’, ‘A Robot Drawing Beautiful Portraits’, ‘How can we visualize the contact between robot and humans?’ sono a cura dell’Istituto di intelligenza meccanica della Sant’Anna. L’anticipazione di Volterra, organizzata con la collaborazione della Fondazione Crv e del Comune di Volterra, "ha un duplice significato - spiega Mauro Ferrari, presidente della Fondazione Tech Care e responsabile scientifico del Festival - onorare il ruolo che è stato riconosciuto a Volterra come ‘Capitale toscana della cultura 2022’ e coinvolgere il territorio in una manifestazione quale il Festival della robotica che vuole rivolgersi, partendo da Pisa e dalla sue eccellenze in questo ambito, alla provincia e, potenzialmente, all’intera regione". "Con questo appuntamento si riprende l’idea originale di Franco Mosca di introdurre nell’ambito del Festival della robotica uno spazio dedicato alla relazione tra robot e attività artistica - afferma Massimo Bergamasco, direttore dell’istituto di intelligenza meccanica della Sant’Anna.

"Questa terza edizione del Festival ha il merito di presentare temi altamente innovativi con uno spirito divulgativo", il commento della Fondazione Crv. Il sindaco Giacomo Santi ricorda come la scelta di Volterra sia "maturata in seguito alle attività e iniziative di Volterra22, prima Città Toscana della cultura. Sarà per l’amministrazione comunale un onore ospitare nella pinacoteca l’installazione artistica ‘A view from Within’, che potrà essere liberamente visitata per tutta la durata del festival".