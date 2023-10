Festa Fratres e Luna Park a Pontedera: Pomeriggio di Pienone

Temperature estive e tanta partecipazione sia in centro, dove si è tenuta anche la festa del Gruppo Fratres donatori di Pontedera sia al luna park della Fiera di San Luca. Tanti bambini e bambine hanno partecipato alla tradizionale festa dei Fratres organizzata nel pomeriggio del secondo giovedì di ottobre quando si festeggia San Faustino. Quest’anno ai bambini non è stato consegnato come in passato il palloncino da lanciare in aria per una scelta ambientalista ma il gruppo dei donatori ha regalato cappellini bianchi e lo spettacolo di animazione di Felice e Celina. Grande afflusso di persone in piazza del mercato per quello che da anni è ormai uno dei luna park più grandi e partecipati della Toscana. Fin dalle prime ore del pomeriggio le giostre hanno iniziato a girare andando avanti fino a tarda sera. Imponente il servizio d’ordine coordinato dalla Protezione civile, con le tante associazioni di volontariato in campo.

l.b.