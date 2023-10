Festa di San Costanzo a Ponsacco: un vero giorno di grande festa

Ponsacco abbandona le polemiche e si gode la festa della fiera di San Costanzo. Una giornata, quella di ieri 8 ottobre, cominciata con le celebrazioni del gemellaggio per i vent’anni dal patto firmato con la cittadina francese di Brignais alla presenza della delegazione tedesca di Treuchtlingen. Una mattinata all’insegna dell’amicizia tra popoli siglata da uno scambio di doni che ha visto protagonista l’opera di Marco Lombardi L’orso dei sogni, la stessa che campeggia vicino al ponte che porta in centro, questa volta riprodotta in piccolo per essere regalata ai gemelli. Poi spazio ai colori e ai suoni della fiera. Un appuntamento fisso che da qualche anno però ha saputo rinnovarsi unendo la parte artistica, diretta da Fabio Saccomani e dalla Compagnia Sabot, con quella commerciale e dal luna park. In piazza Valli in mostra le eccellenze agroalimentari del Biodistretto. Sul corso i banchi delle aziende ponsacchine coordinate da Confcommercio e poi il mercato che circonda il centro saltando piazza della Repubblica chiusa per il maxi cantiere del rifacimento. Spazio alle associazioni ai giardini pubblici mentre Misericordia e Pubblica Assistenza hanno preparato merende per tutto il giorno all’ingresso del campo sportivo e del luna park. E poi l’arte, dalla pittura dal vivo con artisti che hanno lasciato in eredità le loro creazioni nate sotto gli sguardi del pubblico, il teatro di strada, la musica delle street band e i laboratori per i bambini. Durante tutta la giornata è stata visitabile la torre campanaria, aperta eccezionalmente per uno sguardo sui tetti della cittadina. Oltre 500 persone sono salite sul campanile per guardare dall’alto i colori della fiera. Ancora arte a palazzo Valli con l’esposizione "Immaginare molto" di Ludovica Aringhieri e la mostra dei pittori dell’Ute. Nel finale tutti con il naso all’insù per lo spettacolo di fuochi d’artificio in piazza della chiesa. La festa continua oggi, lunedì con i tradizionali banchi del mercato.