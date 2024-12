Festa della tradizione e dell’olio nuovo nel parco Dalla Chiesa

A Riparbella è iniziata la marcia di avvicinamento al Natale. Tappa di metà dicembre è la festa della tradizione e dell’olio nuovo in programma domenica 15 dicembre nell’area feste riscaldata del parco Alberto Dalla Chiesa. L’invito allo speciale pranzo domenicale (unico turno dalle 12.15) arriva, come sempre, dalla Proloco di Riparbella: un ricco menù che celebrerà l’enogastronomia locale con antipasti con olio nuovo, pappardelle, grigliata mista e torta della tradizione proposta dal forno di Riparbella. Non solo: attenzione particolare per i residenti over 65 a cui sarà riservato il prezzo sociale di 20 euro (25 per tutti gli altri). Novità assoluta, dopo il sold out dei due week di novembre della sagra del cinghiale e il pienone delle manifestazioni estive: la prenotazione obbligatoria on line sulla piattaforma disponibile sul sito https://www.prolocoriparbella.it e sulla pagina social della Proloco.

Una festa genuina e colma di calore che sarà l’occasione anche per ammirare le installazioni artistiche realizzate con i tronchi abbattuti dall’alluvione, i murales degli street artist che decorano le facciate, in attesa della due giorni del 20 e 21 dicembre in cui il paese sarà animato da mercatini artigianali, sapori, divertimento e iniziative natalizie.