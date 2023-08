Festa del Commercio possibile "Opportuno un altro passaggio con negozianti e imprenditori"

"È prematuro affermare alla fine di agosto che la Festa del Commercio non si farà, sarebbe invece opportuno un ulteriore passaggio con i commercianti e gli imprenditori per verificare se ci sono le condizioni per organizzarla". Così il presidente di Confcommercio Pontedera, Mickey Condelli, sulla prossima edizione della Festa del Commercio. Era stato il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Puccinelli, dopo aver lanciato un appello ai commercianti per farsi loro stessi promotori della festa, ad aver dichiarato che niente si era mosso. "Sarebbe un vero peccato rinunciare ad un appuntamento che negli anni ha costituito un’importante occasione di shopping e divertimento, un vero punto di riferimento per i tanti cittadini e visitatori ed un biglietto da visita di tutto rispetto per i negozi e i locali del centro. Non vogliamo lasciare niente di intentato per riportare a Pontedera una delle sue feste più riuscite, ma chiaramente nulla può essere deciso senza prima un confronto diretto con i commercianti. Confcommercio risponde presente ed è a disposizione per fare la propria parte". L’opposizione aveva parlato anche di "città morta" durante l’estate. "Gli eventi – prosegue Condelli – sono quanto mai necessari per dare nuovo slancio e impulso al nostro tessuto commerciale dopo un’estate che purtroppo si è rivelata deludente rispetto al passato, sicuramente sotto le aspettative. Quel che è certo è che a Pontedera non si sono visti quel movimento e quella vivacità che hanno caratterizzato le ultime estati. La bella stagione rappresenta un momento fondamentale per l’economia cittadina e non possiamo permetterci di perdere ulteriori occasioni". Quindi l’appello al vicesindaco. "Prima di lanciarsi in precipitose dichiarazioni sarebbe necessario evitare fughe in avanti – afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Alessio Giovarruscio –. Ci saremmo aspettati una comunicazione dal vicesindaco Puccinelli, dal quale ci aspettiamo un metodo di interlocuzione diverso con le associazioni di categoria, condividendo per tempo i passaggi necessari per la programmazione di eventi ed iniziative con l’obiettivo di una più efficiente organizzazione che tenga conto delle esigenze e delle necessità dei commercianti e quindi dell’intera cittadinanza".

Luca Bongianni