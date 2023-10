Festa anziani: "Un confronto sulla terza età"

Parlare di terza e quarta età, di servizi bisogni e diritti. È in programma per domenica 29 ottobre alle 9.30 all’auditorium Don Meliani la 31esima festa degli anziani a Ponsacco. Dopo la benedizione del parroco Don Armando Zappolini e i saluti istituzionali della sindaca Francesca Brogi si aprirà la tavola rotondo sul tema "Terza e quarta età tra qualità della vita, diritti e nuovi bisogni". Interverranno l’assessore alle politiche sociali David Brogi, la coordinatrice dei servizi sociali della Società della salute Val di Cecina e Valdera, Barbara Tognotti, Massimo Giraldi, direttore Uf Cure primarie della Valdera, la psicologa Cristiana Vettori e Alberto Mangini, presidente del Cda di Farmavaldera. Saranno presenti anche l’assessora regionale Alessandra Nardini e le associazioni culturali, di volontariato e di soccorso del territorio. A Maria Borsò, in rappresentanza di Spi-Gil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil sono affidate le conclusioni. "Un momento di incontro e di confronto su un argomento importante – ha detto l’assessore David Brogi –. I numeri ci dicono che la popolazione italiana sta invecchiando, l’età media aumenta mentre diminuisce la natalità. Dati che devono far pensare a come sta cambiando e cambierà la nostra società, una sfida anche per le amministrazioni locali in termini di servizi. Sulla base di questa mia breve considerazione si poggia una riflessione che si apre verso un tema morale etico e sociale che dovrebbe far riflettere su quale modello di nazione si dovranno confrontare necessariamente, se la situazione rimarrà così, i nostri i nostri figli e i nostri nipoti". A Ponsacco è attivo un tavolo con i sindacati, un percorso che ha portato di recente a istituire la Carta dei diritti delle persone anziane, un documento che raccoglie i servizi messi in campo per la terza età.