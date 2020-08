Calcinaia (Pisa), 3 agosto 2020 - Grave incidente in un appartamento di Fornacette, frazione di Calcinaia, in provincia di Pisa. Un uomo che stava installando pavimento in parquet si è tranciato quattro dita. E' accaduto nel pomeriggio intorno alle 17. Immediati i soccorsi. Il 118, intervenuto in un primo momento con un'ambulanza della Misericordia di Vicopisano, ha deciso per il trasferimento dell'uomo in codice rosso all'ospedale di Careggi. Da capire che cosa abbia causato l'incidente.

