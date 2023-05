Ferisce un uomo al collo con una bottiglia rotta

PONTEDERA

Piazza Naldini. Ancora piazza Naldini, nella zona della stazione, sul retro del negozio InCoop. In pieno giorno, alle 17,45 di lunedì, in questo spicchio verde a ridosso dei Villaggi, un uomo è stato ferito con il collo di una bottiglia di birra. Il ferito è un nigeriano di 30 anni. L’aggressore è un connazionale di 37 anni, che ieri, a conclusione di una indagine lampo, i carabinieri della compagnia di Pontedera hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per lesioni personali aggravate.

Secondo la ricostruzione, e secondo alcune testimonianze, i due hanno litigato in maniera piuttosto eclatante. Fino a quando il più anziano dei due ha preso una bottiglia di birra vuota, ha spezzato il collo colpendola contro un muretto e con il vetro appuntito ha colpito l’altro ferendolo al collo, per fortuna in maniera non grave. Anche se in un primo momento, alle persone che si sono ritrovate in mezzo alla scena, la copiosa fuoriuscita di sangue ha fatto pensare il peggio. Il ferito è stato portato in ospedale con un’ambulanza del 118 e medicato. I medici hanno stilato una prognosi di sette giorni.

I carabinieri, intervenuti subito dopo l’aggressione, hanno immediatamente ricostruito i fatti e poco dopo sono riusciti a risalire al responsabile che è stato portato in caserma e denunciato per lesioni personali aggravate. Non è stato reso noto il motivo della lite tra i due nigeriani, nè tantomeno il perché il trentasettenne ha avuto l’ulteriore scatto d’ira ferendo il connazionale con la bottiglia rotta. E’ probabile, come è già successo molte volte in passato, che la lista sia stata scatenata da problemi legati allo spaccio della droga. Piazza Naldini è da anni uno dei ritrovi di spacciatori e tossici e le liti con aggressioni non sono purtroppo una cosa nuova per quella zona di Pontedera.

g.n.