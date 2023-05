Fabbriche aperte Gli studenti scoprono come nasce il cuoio "Momenti formativi"

Tanti studenti alla scoperta di tutte le tappe della filiera della pelle. Da Santa Croce a Empoli. E da qui a Ponte a Egola. Sono riprese anche le attività formative in azienda. Dopo tre anni di interruzione a causa dell’emergenza Covid, le aziende del Gruppo Lapi tornano ad ospitare visite nell’ambito del progetto "Fabbriche Aperte 2023". Nei giorni scorsi gli studenti di una classe quarta dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato a indirizzo chimico-conciario sono stati ospitati nella Conceria Gi.Elle.Emme di Ponte A Egola dove hanno potuto scoprire come nasce il cuoio per suola. Un tour all’interno del processo produttivo che ha guidato i giovani dalla materia prima grezza alla sua trasformazione in un prodotto di eccellenza dell’alta moda.

Nel corso della visita è intervenuta anche la Figli di Guido Lapi che ha potuto spiegare in modo approfondito la composizione e la varietà dei tannini vegetali utilizzati in questo tipo di conciatura tradizionale. Qualche giorno dopo invece una classe terza del Cattaneo ha fatto visita allo stabilimento di via Malaparte a Santa Croce di Toscolapi, azienda di riferimento per la commercializzazione di prodotti chimici di base e solventi. Fabbriche Aperte ha fatto tappa anche a Lapi Gelatine a Empoli, player internazionale nella produzione di gelatina e peptidi di collagene da pelli bovine e di pesce.

L’azienda ha ospitato le classi 4A e 4B dell’indirizzo chimica e materiali e 4a di biotecnologie dell’istituto scolastico Ferraris-Brunelleschi di Empoli, guidando ragazzi e ragazze, in un tour all’interno del sistema produttivo che utilizza una materia prima seconda, proveniente dalconciario (per il bovino) e da quello alimentare (per il pesce), la trasforma e nobilita per nuove destinazioni d’uso, nei settori farmaceutico, alimentare, cosmetico e nutraceutico. "Quest’anno abbiamo rinnovato la nostra partecipazione al progetto formativo con una nuova organizzazione – ha detto Francesco Lapi, responsabile del Progetto Giovani di Lapi Group – studiata per far incrociare, in modo quanto più utile ed efficace, il percorso formativo degli studenti con le visite in azienda. Dalla risposta degli stessi studenti, dal loro interesse ed entusiasmo, abbiamo già ottenuto la prima conferma positiva".

Carlo Baroni