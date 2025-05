Ex succursale Ipsia al bivio. Nuovo tentativo di vendita. Prezzo base di 1 un milione

Pontedera, 14 maggio 2025 – Cala ancora il prezzo a base d’asta dell’ex succursale Ipsia di Pontedera. Dopo tre tentativi andati a vuoto, il grande immobile rimasto abbandonato da anni che si affaccia su piazza Belfiore di proprietà della Provincia di Pisa viene nuovamente messo all’asta. Per l’ex Palazzo delle Piane si passa da un prezzo a base d’asta di 1.132.500 dello scorso marzo a 1.057.000 euro di adesso. Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è nuovamente fissato a mercoledì 18 giugno a mezzogiorno con l’apertura delle offerte previsto per il giorno seguente alle ore 11, nella sede della Provincia a Pisa in via Nenni.

La speranza dell’ente è quella di cederlo quanto prima, quella della città è quella di tornare a veder vivere questo palazzo costruito nei primi del ‘900. I primi due piani sono risalenti ai primi anni del secolo scorso mentre il secondo piano è stato aggiunto solo negli anni ’60. È diverso infatti lo stile dei tre piani fuori terra. Se il piano terra e il primo piano sono in stile neo-classico, il secondo piano aggiunto successivamente è scandito da elementi in cemento armato, con una quasi totale assenza di decorazioni e una maggiore leggerezza data dalle numerose aperture.

Anche dal punto di vista costruttivo vi sono enormi differenze tra le due parti: se infatti i primi due piani sono stati eseguiti in muratura tradizionale in laterizio intonacato, il secondo piano ha invece una struttura in cemento armato, in parte tinteggiato e in parte a vista. Come si legge nell’avviso della Provincia l’immobile “si presenta in uno stato di conservazione scadente, sia interno che esterno”.

Un palazzo che ha ospitato per decenni gli studenti dell’Ipsia, la scuola professionale, prima che si trasferissero nel nuovo edificio nel Villaggio scolastico, ma che è stato anche casa di associazioni, come la Croce Rossa l’Ant e altro ancora. Questo è il passato, in futuro lo storico edificio potrebbe essere riconvertito in abitazioni ed esercizi commerciali al pian terreno.