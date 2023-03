Evento Trucchi speciali per sette personaggi

L’attore toscano Dario Ballantini porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: il grande Ettore Petrolini. L’appuntamento è per il 31 marzo alle 21.15 al teatro dei Coraggiosi di Pomarance con ‘Ballantini e Petrolini’ nell’ambito della rassegna teatrale organizzata da Officine Papage. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere sette personaggi creati dal grande comico romano nato a fine dell’800: Gigi II Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali.

L’artista livornese approfondisce alcun contenuti ed osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero di memoria collettiva e per preservare il futuro dei comici, dalla mancanza di agganci con il passato. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, pure moderna, compresa la versatile creazione di personaggi che, corredati da rudimentali trucchi speciali, sono stati anche d’ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro di ricerca dei trucchi e costumi originali restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto. La piece è scritta e interpretata da Dario Ballantini, che sarà accompagnato sul palcoscenico da Marcello Fiorini alla fisarmonica.

Lo spettacolo è una produzione targata Licinio Productions. Ecco il prezzo dei biglietti: intero 10 euro, 8 euro il ticket ridotto. Le riduzioni sono previste per over 60, possessori Carta dello spettatore FTS, possessori della Carta dello studente della Toscana, biglietto Futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze.

La stagione dei teatri di Pomarance è organizzata da Officine Papage, alla testa anche del festival estivo delle Colline Geotermiche, dal Comune di Pomarance e dalla Fondazione Toscana Spettacolo. Dario Ballantini è imitatore, attore e pittore: ha lavorato con registi come Paolo Virzì e Giovanni Veronesi.