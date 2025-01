Evasione fiscale: "Recupereremo altri 2 milioni"

C’è del lavoro ancora da fare di contrasto all’evasione. La previsione del 2025 è quella di incassare 2milioni di euro. A fronte di un’accertato, nell’ultimo triennio, che sfiora i 9 milioni in buona parte recuperati. L’evasione riguarda Imu e Tari. "Grazie alla regolamentazione delle rateizzazioni abbiamo raggiunto risultati soddisfacenti nelle riscossioni - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Le entrate tributarie rappresentano una percentuale importante delle entrate correnti complessive e non si possono quindi non applicare misure di repressione dell’evasione, che poi si sostanziano in una fiscalità più equa per tutti, soprattutto se conciliata con politiche di agevolazione dei contribuenti incorsi in violazioni ed intenzionati ad adempiere".

Un aspetto importante riguarda la cultura: è stato incrementato il contributo per la gestione del Quaranthana. "Da 23mila euro annui siamo passati ad una concessione quinquennale di 40mila euro annui, oltre ad avere anche risorse destinate a promuovere le tante iniziative culturali che rendono il Comune un punto di riferimento per il Valdarno - spiega l’assessore a cultura, scuola e sociale, Matteo Squicciarini -. La convenzione con il terzo settore è stata mantenuta a 83mila euro, in modo da continuare, ad esempio, a garantire il servizio di pre-post scuola, oppure prevedendo un potenziamento del servizio di doposcuola".

Impegno anche sul fronte del turismo, come ha spiegato l’assessore Bonaccorsi: c’è la volontà di aggiungere anche il segmento congressuale ai settori enogastronomico, culturale, religioso. Questo, poi, è anche l’anno del Giubileo e ci sarà un’attenzione in più alla promozione dei cammini.

C. B.