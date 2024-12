Euteleti, fra storia e domani. Oltre 200 anni di cultura

Sabato alle 17 a Palazzo Grifoni si terrà la presentazione del Bollettino dell’Accademia degli Euteleti. Con questa pubblicazione la prestigiosa istituzionecompie un ulteriore passo oltre i suoi due secoli di vita e attività. "Possiamo dire che oggi l’Accademia è come un albero di duecentodue anni con radici profonde – dice il presidnete Luca Macchi – che attinge linfa non solo dalla sua storia con la denominazione degli Euteleti ma anche dai suoi precedenti sodalizi accademici che risalgono al 1644". Nel 2024 l’Accademia ha proposto la serie di conferenze dal titolo “Storia, Lettere, Scienze, Arti” tenute da importanti studiosi; ha ospitato nella sede di Palazzo Migliorati la mostra “Disegno, Madre e Padre”, esposizione in collaborazione con la classe di pittura dell’Accademia delle Arti del Disegno e ha organizzato una giornata di studi dedicata allo scultore medievale Giroldo da Como alla quale hanno partecipato importanti ricercatori.

Queste e altre sono le iniziative che i lettori possono trovare nella sezione del Bollettino dedicato alla Vita dell’Accademia. Anche quest’anno il Bollettino, raccoglie un’ampia e qualificata selezione di argomenti con saggi di studiosi invitati alla collaborazione. La conferenza è affidata al proessor Francesco Salvestrini, storico, ordinario dell’università degli Studi di Firenze. Alla conclusione della conferenza seguirà l’accoglienza dei nuovi soci,