Etrusche ’Dimore eterne’. Nuova mostra al museo

Storie ultra millenarie che tornano a riemergere, e le intersezioni tra passato e moderno, dagli etruschi allo spaccato moderno e tragi-comico raccontato in un libro. Domani sarà la giornata del museo Guarnacci: nella sala dell’altana apre alle 11 la mostra ‘Dimore eterne’. I tumuli etruschi delle Colombaie’, mentre alle 16 le sale del museo etrusco accoglieranno la presentazione del libro ‘Il più buono del paese’ (Astarte Edizioni) di Saverio Bargagna. L’esposizione dei lasciti della necropoli, che resterà aperta fino al 3 giugno, presenterà per la prima volta al pubblico i materiali inediti provenienti dallo scavo delle Colombaie dove è in corso un’indagine archeologica a partire dal 2016. Saranno presentati per la prima volta i reperti archeologici in ceramica (vasellame) e metallo (armi, monili, contenitori), appena restaurati, rinvenuti all’interno della camera funeraria del tumulo 2 insieme alle sepolture ad inumazione e incinerazione, con la ricostruzione delle cerimonie e dei riti connessi alle deposizioni, mentre alcune proiezioni video condurranno virtualmente i visitatori nella necropoli e all’interno delle tombe a tumulo. Saranno esposti alcuni materiali ceramici rinvenuti in mezzo ai resti di una struttura abitativa costruita sul piano delle Colombaie alcuni decenni prima della costruzione dei tumuli e abbandonata quando il sito cambiò la sua destinazione e divenne un’area funeraria con monumenti di grandi dimensioni. Accompagnano l’esposizione alcune tombe a fossa di epoca tardo imperiale romana

Alle 16, mondo etrusco e contemporaneità andranno a intersecarsi nella presentazione de ‘Il più buono del paese’, una sorta di scavo archeologico nelle leggi morali al rovescio, libro uscito dalla penna del giornalista e scrittore Saverio Bargagna. La presentazione, cui parteciperanno l’assessore alle culture Dario Danti e la giornalista , sarà un viaggio itinerante (ingresso gratuito) nelle sale del museo, in cui il racconto di Bargagna ( un ricco sfondato che mette in palio 20 milioni per decretare il più buono del paese) si intreccerà alle suggestioni etrusche che saranno spiegate dal direttore del Guarnacci, Fabrizio Burchianti.