Etilometro tascabile ai cittadini: "Dubbi che sia davvero utile"

Il Pd ha qualche perplessità. Però sottolinea anche che regalare gli etilometri tascabili ai cittadini è "un gesto volto alla cura e alla protezione della comunità". "Tuttavia, a fronte della sicura buona fede che anima questo progetto, sorgono alcune domande legittime sull’effettiva efficacia e utilità di questi strumenti – spiega una nota –. Numerose sentenze e articoli pubblicati su siti istituzionali evidenziano i margini di errore anche degli etilometri omologati e in dotazione alle forze dell’ordine. Questi dispositivi, pur essendo tecnologicamente avanzati, necessitano di frequenti tarature per garantire un livello di affidabilità accettabile".

"A questo punto, è lecito chiedersi – si legge –: se gli etilometri utilizzati dalle forze dell’ordine richiedono manutenzione e verifiche regolari per funzionare correttamente, come possono i dispositivi tascabili – con una tecnologia verosimilmente inferiore e privi di tarature periodiche – fornire dati accurati e utili per chi li utilizza? Esistono due possibilità, entrambe poco rassicuranti: o questi strumenti indicano valori alcolemici troppo bassi, creando false certezze, oppure li sovrastimano, risultando inutilizzabili per una reale valutazione. In entrambe le ipotesi, il rischio di incidenti o sanzioni amministrative non viene realmente ridotto, vanificando così l’obiettivo primario dell’iniziativa".

Quindi la proposta e l’invito a fare marcia indietro. "I soldi spesi per l’acquisto di questi dispositivi – pochi o tanti che siano – potrebbero rivelarsi mal utilizzati, con un ritorno pratico minimo o nullo per i cittadini. In conclusione, pur riconoscendo il valore simbolico di un progetto che punta a sensibilizzare la comunità sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza, invitiamo l’amministrazione a riflettere sull’effettiva utilità e affidabilità degli etilometri tascabili".